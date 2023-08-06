В Крыму снова взрывы: оккупанты заявляют о "прилетах" по мосту

Дым после "прилетов". Фото: t.me/sprotyv_official

Сегодня, 6 августа, в Крыму зафиксировали новые "прилеты". По словам оккупантов, они произошли на мосту на Арабатскую стрелку.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

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В Центре национального сопротивления сообщили о взрывах в районе временно оккупированного Гениченска и Арабатской стрелки.

Пост ЦНС. Фото: скриншот

В комментариях под сообщением местные жители уже начали обсуждать "прилеты":

Комментарии местных жителей. Фото: t.me/Crimeanwind

Комментарии местных жителей. Фото: t.me/Crimeanwind

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко отреагировал на сообщения о взрывах. Он заявил, что к оккупантам пришел "хлопок".

"Говорят, в район одного из мостов. Да так, что еще и газопровод немного устал. Гражданское население не задело. Чего нельзя сказать об оккупантах", — рассказал он.

Дым после взрыва. Фото: t.me/andriyshTime

Реакция Андрющенко. Фото: скриншот

В сети опубликовали фотографию, сделанную после взрывов.

Последствия взрывов. Фото: t.me/Crimeanwind

Реакция Сальдо

Гауляйтер Херсонской области Владимир Сальдо рассказал, что был обстрелян мост через пролив Тонкий, соединяющий город Геническ с Арабатской стрелкой. По его словам, российская система ПВО сбила девять ракет из 12.

"Ранен один мирный житель, проезжавший по мосту в момент прилета. Также перебит проходивший рядом с мостом газопровод из Стрелковского месторождения в Геническ. Более 20 тысяч жителей города остались без газоснабжения", — рассказал Сальдо.

Херсонский гауляйтер говорит, что важного военного значения мост не имеет. Он добавил, что, по предварительным данным, повреждения небольшие и будут устранены быстро.

Пост Сальдо. Фото: скриншот

Напомним, 4 августа в порту Новороссийска, именно там РФ обычно держит свои корабли, раздались взрывы. В сети уже появилось видео, как надводный дрон поразил большой десантный корабль оккупантов, отчего затопило один из его отсеков.

Также мы писали, что спутниковые снимки подтверждают, что пораженный корабль "Оленегорский горняк" дотащили в порт в Новороссийске. Он был поврежден морским дроном.