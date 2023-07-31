В Кривом Роге оккупанты попали ракетами в многоэтажку и учебное заведение, — МВД

Министр внутренних дел Игорь Клименко. Фото: ngu.gov.ua

Сегодня, 31 июля, российские оккупанты обстреляли Кривой Рог Днепропетровской области. Вражеские ракеты попали в многоэтажку и учебное заведение.

Об этом сообщает министр внутренних дел Игорь Клименко.

Читайте также:

Обстрел Кривого Рога

"Одна ракета попала в четырехэтажное здание учебного заведения. Под завалами, вероятно, есть люди. Работают спасатели и полиция", — рассказал Клименко.

Вторая российская ракета разрушила секцию с четвертого по девятый этаж жилого дома. В результате атаки оккупантов возник пожар. По состоянию на 10:15 известно об одном погибшем и десяти раненых.

По словам главы МВД, сейчас спасатели тушат огонь и разбирают завалы. Он отметил, что там еще могут быть люди.

Последствия российского обстрела. Фото: t.me/dmytro_lubinetzs

Последствия российского обстрела. Фото: t.me/dmytro_lubinetzs

Пост Клименко. Фото: скриншот

Напомним, сегодня утром, 31 июля, в Кривом Роге Днепропетровской области прогремели мощные взрывы. Власти города призвали придерживаться информационной тишины.

Также мы писали, что российские оккупанты могут готовиться к новым мощным обстрелам Украины. В настоящее время противник подтягивает авиацию.

Добавим, 30 июля, около 08:00, российские войска совершили минометный обстрел Волчанска Харьковской области. В результате атаки оккупантов есть раненый.