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У Кривому Розі пролунали потужні вибухи: влада просить про інформаційну тишу

31 липня 2023 09:34
оновлено: 09:47
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
У Кривому Розі пролунали потужні вибухи: влада просить про інформаційну тишу
Дим після вибуху. Фото: google.com
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Сьогодні зранку, 31 липня, у Кривому Розі Дніпропетровської області пролунали потужні вибухи. Влада міста закликає дотримуватися інформаційної тиші.

Про це повідомляє очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак та керівник Криворізької міської військової адміністрації Олександр Вілкул.

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"Кривий Ріг. Вибухи. Нічого не знімаємо та не викладаємо в інтернет", — написав Вілкул.

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Допис Вілкула. Фото: скриншот

Лисак закликав людей зберігати інформаційну тишу. Він пообіцяв подробиці згодом.

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Допис Лисака. Фото: скриншот

У Повітряних силах ЗСУ повідомили про загрозу застосування балістичного озброєння. Людей закликали не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

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Допис Повітряних сил ЗСУ. Фото: скриншот

Наразі небезпека є для таких областей:

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Карта повітряних тривог. Фото: alerts.in.ua

Нагадаємо, російські окупанти можуть готуватися до нових потужних обстрілів України. Наразі противник підтягує авіацію.

Також ми писали, що 30 липня, близько 08:00, російські війська здійснили мінометний обстріл Вовчанська Харківської області. Внаслідок атаки окупантів є поранений.

Додамо, 29 липня, російські окупанти атакували місто Суми. Ракетним ударом було пошкоджено будівлю закладу освіти та вибито вікна у житлових будинках. Загарбники вбили одну людину та поранили 17 цивільних.

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