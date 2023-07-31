У Кривому Розі пролунали потужні вибухи: влада просить про інформаційну тишу
Сьогодні зранку, 31 липня, у Кривому Розі Дніпропетровської області пролунали потужні вибухи. Влада міста закликає дотримуватися інформаційної тиші.
Про це повідомляє очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак та керівник Криворізької міської військової адміністрації Олександр Вілкул.
Вибухи у Кривому Розі
"Кривий Ріг. Вибухи. Нічого не знімаємо та не викладаємо в інтернет", — написав Вілкул.
Лисак закликав людей зберігати інформаційну тишу. Він пообіцяв подробиці згодом.
У Повітряних силах ЗСУ повідомили про загрозу застосування балістичного озброєння. Людей закликали не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.
Наразі небезпека є для таких областей:
Нагадаємо, російські окупанти можуть готуватися до нових потужних обстрілів України. Наразі противник підтягує авіацію.
Також ми писали, що 30 липня, близько 08:00, російські війська здійснили мінометний обстріл Вовчанська Харківської області. Внаслідок атаки окупантів є поранений.
Додамо, 29 липня, російські окупанти атакували місто Суми. Ракетним ударом було пошкоджено будівлю закладу освіти та вибито вікна у житлових будинках. Загарбники вбили одну людину та поранили 17 цивільних.