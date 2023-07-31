В Кривом Роге раздались мощные взрывы: власти просят об информационной тишине

Дым после взрыва. Фото: google.com

Сегодня утром, 31 июля, в Кривом Роге Днепропетровской области прогремели мощные взрывы. Власти города призывают соблюдать информационную тишину.

Об этом сообщает глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак и руководитель Криворожской городской военной администрации Александр Вилкул.

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"Кривой Рог. Взрывы. Ничего не снимаем и не выкладываем в интернет", — написал Вилкул.

Пост Вилкула. Фото: скриншот

Лысак призвал людей сохранять информационную тишину. Он пообещал подробности позже.

Пост Лысака. Фото: скриншот

Напомним, российские оккупанты могут готовиться к новым мощным обстрелам Украины. В настоящее время противник подтягивает авиацию.

Также мы писали, что 30 июля, около 08:00, российские войска совершили минометный обстрел Волчанска Харьковской области. В результате атаки оккупантов есть раненый.

Добавим, 29 июля, российские оккупанты атаковали город Сумы. Ракетным ударом было повреждено здание учебного заведения и выбиты окна в жилых домах. Захватчики убили одного человека и ранили 17 гражданских.