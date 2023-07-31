В Кривом Роге раздались мощные взрывы: власти просят об информационной тишине
Сегодня утром, 31 июля, в Кривом Роге Днепропетровской области прогремели мощные взрывы. Власти города призывают соблюдать информационную тишину.
Об этом сообщает глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак и руководитель Криворожской городской военной администрации Александр Вилкул.
Взрывы в Кривом Роге
"Кривой Рог. Взрывы. Ничего не снимаем и не выкладываем в интернет", — написал Вилкул.
Лысак призвал людей сохранять информационную тишину. Он пообещал подробности позже.
Напомним, российские оккупанты могут готовиться к новым мощным обстрелам Украины. В настоящее время противник подтягивает авиацию.
Также мы писали, что 30 июля, около 08:00, российские войска совершили минометный обстрел Волчанска Харьковской области. В результате атаки оккупантов есть раненый.
Добавим, 29 июля, российские оккупанты атаковали город Сумы. Ракетным ударом было повреждено здание учебного заведения и выбиты окна в жилых домах. Захватчики убили одного человека и ранили 17 гражданских.