В Кривом Роге раздался мощный взрыв: в части города пропал свет
Утром, 22 августа, около 05:30 в Кривом Роге раздался взрыв. Перед этим в городе была объявлена воздушная тревога.
Об этом сообщил глава Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул.
Взрыв в Кривом Роге
"Кривой Рог. Взрыв. Ничего не снимаем и не выкладываем в интернет", — написал Вилкул.
Как сообщили местные паблики, на месте взрыва поднялся столб дыма. Кроме того, в части города появились проблемы со светом.
Напомним, поздно вечером, 21 августа, в Черниговской области в одном из населенных пунктов пограничной общины российский "шахед" попал в объект гражданской инфраструктуры. Тогда же звучала воздушная тревога.
Следует отметить, что перед этим Воздушные Силы объявили в Украине воздушную тревогу. Все области "покраснели".