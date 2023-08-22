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В Кривом Роге раздался мощный взрыв: в части города пропал свет

22 августа 2023 07:14
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
В Кривом Роге раздался мощный взрыв: в части города пропал свет
Дым на месте взрыва. Фото иллюстративное: google
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Утром, 22 августа, около 05:30 в Кривом Роге раздался взрыв. Перед этим в городе была объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщил глава Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул.

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"Кривой Рог. Взрыв. Ничего не снимаем и не выкладываем в интернет", — написал Вилкул.

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Уведомление о взрыве. Фото: скриншот

Как сообщили местные паблики, на месте взрыва поднялся столб дыма. Кроме того, в части города появились проблемы со светом.

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Сообщения местных пабликов. Фото: скриншот

Напомним, поздно вечером, 21 августа, в Черниговской области в одном из населенных пунктов пограничной общины российский "шахед" попал в объект гражданской инфраструктуры. Тогда же звучала воздушная тревога.

Следует отметить, что перед этим Воздушные Силы объявили в Украине воздушную тревогу. Все области "покраснели".

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