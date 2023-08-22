В Кривом Роге раздался мощный взрыв: в части города пропал свет

Дым на месте взрыва. Фото иллюстративное: google

Утром, 22 августа, около 05:30 в Кривом Роге раздался взрыв. Перед этим в городе была объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщил глава Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул.

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"Кривой Рог. Взрыв. Ничего не снимаем и не выкладываем в интернет", — написал Вилкул.

Уведомление о взрыве. Фото: скриншот

Как сообщили местные паблики, на месте взрыва поднялся столб дыма. Кроме того, в части города появились проблемы со светом.

Сообщения местных пабликов. Фото: скриншот

Напомним, поздно вечером, 21 августа, в Черниговской области в одном из населенных пунктов пограничной общины российский "шахед" попал в объект гражданской инфраструктуры. Тогда же звучала воздушная тревога.

Следует отметить, что перед этим Воздушные Силы объявили в Украине воздушную тревогу. Все области "покраснели".