В Кривом Роге увеличилось количество погибших, среди них ребенок

Люди возле пострадавшего жилого дома. Фото: Сергей Лысак

Из-за российского ракетного удара по Кривом Роге известно уже о четырех погибших, среди них 10-летний ребенок. Также 43 человека получили ранения.

Об этом сообщили ГСЧС Украины и глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

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Бойцы ГСЧС спасли трех человек, среди них ребенка 2013 года рождения. Также спасатели эвакуировали 30 человек.

Поисково-спасательная операция в Кривом Роге. Фото: ГСЧС Украины

Поисково-спасательная операция в Кривом Роге. Фото: ГСЧС Украины

"Всего к поисково-спасательным работам привлечены 230 человек и 57 ед. техники, из них от ГСЧС 85 спасателей и 22 ед. техники. Работы продолжаются", — добавили в сообщении.

Поисково-спасательная операция в Кривом Роге. Фото: ГСЧС Украины

В свою очередь журналисты "Суспільне" сообщают уже о пяти жертвах.

Детская машинка на месте удара. Фото: ГСЧС Украины

Последствия ракетного удара в Кривом Роге. Фото: Сергей Лысак

Что известно о российской атаке

Сегодня, 31 июля, российские оккупанты обстреляли Кривой Рог Днепропетровской области. Вражеские ракеты попали в многоэтажку и учебное заведение.

Ранее сообщалось о двух погибших и 31 раненом человеке.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский уже отреагировал на российские обстрелы.