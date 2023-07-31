В Кривом Роге увеличилось количество погибших, среди них ребенок
Из-за российского ракетного удара по Кривом Роге известно уже о четырех погибших, среди них 10-летний ребенок. Также 43 человека получили ранения.
Об этом сообщили ГСЧС Украины и глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.
Сколько людей удалось спасти
Бойцы ГСЧС спасли трех человек, среди них ребенка 2013 года рождения. Также спасатели эвакуировали 30 человек.
"Всего к поисково-спасательным работам привлечены 230 человек и 57 ед. техники, из них от ГСЧС 85 спасателей и 22 ед. техники. Работы продолжаются", — добавили в сообщении.
В свою очередь журналисты "Суспільне" сообщают уже о пяти жертвах.
Что известно о российской атаке
Сегодня, 31 июля, российские оккупанты обстреляли Кривой Рог Днепропетровской области. Вражеские ракеты попали в многоэтажку и учебное заведение.
Ранее сообщалось о двух погибших и 31 раненом человеке.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский уже отреагировал на российские обстрелы.