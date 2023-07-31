У Кривому Розі збільшилася кількість жертв та постраждалих внаслідок обстрілу
У Кривому Розі Дніпропетровської області збільшилася кількість загиблих та поранених внаслідок російського обстрілу. Окупанти вбили двох людей та травмували 31. Наразі у місті триває ліквідація наслідків.
Про це повідомляють Офіс генерального прокурора та очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
Наслідки російського обстрілу
"За процесуального керівництва Криворізької центральної окружної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 1 ст. 438 КК України)", — йдеться у повідомленні.
Наразі відомо про двох загиблих та 31 травмованих людей. Серед потерпілих є четверо дітей. Стан більшості людей — задовільний.
Рятувально-пошукові роботи у Кривому Розі тривають. Встановлюється точна кількість потерпілих.
У мережі також показали перші хвилини після обстрілу.
Нагадаємо, сьогодні, 31 липня, російські окупанти обстріляли Кривий Ріг Дніпропетровської області. Ворожі ракети влучили в багатоповерхівку та навчальний заклад.
Також ми писали, що Президент України Володимир Зеленський вже відреагував на російські обстріли.