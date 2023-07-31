В Кривом Роге увеличилось количество жертв и пострадавших в результате обстрела

Последствия российского обстрела Кривого Рога. Фото: t.me/mvs_ukraine

В Кривом Роге Днепропетровской области увеличилось количество погибших и раненых в результате российского обстрела. Оккупанты убили двух человек и травмировали 31. В настоящее время в городе продолжается ликвидация последствий.

Об этом сообщают Офис генерального прокурора и глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

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Последствия российского обстрела

"При процессуальном руководстве Криворожской центральной окружной прокуратуры начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 1 ст. 438 УК Украины)", — говорится в сообщении.

Сейчас известно о двух погибших и 31 травмированных людях. Среди пострадавших есть четверо детей. Состояние большинства людей — удовлетворительное.

Спасательно-поисковые работы в Кривом Роге продолжаются. Устанавливается точное количество пострадавших.

Последствия российского обстрела Кривого Рога. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Последствия российского обстрела Кривого Рога. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Последствия российского обстрела Кривого Рога. Фото: t.me/pgo_gov_ua

Последствия российского обстрела Кривого Рога. Фото: t.me/pgo_gov_ua

Последствия российского обстрела Кривого Рога. Фото: t.me/mvs_ukraine

В сети также показали первые минуты после обстрела.

Пост Лысака. Фото: скриншот

Напомним, сегодня, 31 июля, российские оккупанты обстреляли Кривой Рог Днепропетровской области. Вражеские ракеты попали в многоэтажку и учебное заведение.

Также мы писали, что президент Украины Владимир Зеленский уже отреагировал на российские обстрелы.