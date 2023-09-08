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У мережі показали момент прильоту по Кривому Рогу

8 вересня 2023 19:57
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
У мережі показали момент прильоту по Кривому Рогу
Момент ракетного удару по Кривому Рогу. Фото: скриншот
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

У п'ятницю, 8 вересня, російські окупанти завдали ракетного удару по адміністративній будівлі у Кривому Розі. При цьому у мережі показали момент прильоту російської ракети.

Про це повідомляє Дніпро Оперативний.

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Момент прильоту по Кривому Рогу

На вказаному відео видно, що на вулиці тихо та спокійно. Раптом лунає сильний вибух, і починає здійматися густий дим над будинками.

Що відомо про постраждалих

У ДСНС України повідомили, що на момент 18:30 загинув один чоловік. Ще 73 особи отримали поранення, їм надається медична допомога.

Нагадаємо, що 8 вересня у Кривому Розі пролунав потужний вибух. Ворожа ракета влучила в адміністративну будівлю. В результаті загинула одна людина.

Після прильоту російської ракети Кривим Рогом співробітники поліції брали активну участь у реакції на надзвичайну ситуацію. Патрульні опублікували перші хвилини після ракетного удару.

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