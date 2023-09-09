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У Кривому Розі знову збільшилася кількість жертв після російської атаки

9 вересня 2023 09:07
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
У Кривому Розі знову збільшилася кількість жертв після російської атаки
Рятувальники розбирають завали після російського обстрілу в Кривому Розі. Фото: ДСНС
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Станом на ранок 9 вересня ситуація у Кривому Розі та районі залишається контрольованою — інфраструктура, комунальний транспорт, соціальні та медичні установи працюють стабільно. Однак, після вчорашнього російського ракетного обстрілу кількість жертв у місті збільшилася. 

Про це повідомляє керівник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул.

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Ситуація у Кривому Розі 

За словами Вілкула, ворог атакував місто Нікополь та Мирівську громаду з важкої артилерії. На щастя, минулося без втрат, наслідки обстрілів уточнюються. 

У Кривому Розі вночі та вранці обстрілів не було. Водночас, після вчорашньої російської атаки кількість постраждалих збільшилася до 74 осіб. У лікарнях міста перебуває 34 людини, троє з них у тяжкому стані.

Ситуація у Кривому Розі
Ситуація у Кривому Розі. Фото: скриншот

Нагадаємо, 8 вересня ракета окупантів поцілила в адмінбудівлю у Кривому Розі.

Пізніше у мережі показали момент прильоту по місту. 

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