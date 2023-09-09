У Кривому Розі знову збільшилася кількість жертв після російської атаки
Станом на ранок 9 вересня ситуація у Кривому Розі та районі залишається контрольованою — інфраструктура, комунальний транспорт, соціальні та медичні установи працюють стабільно. Однак, після вчорашнього російського ракетного обстрілу кількість жертв у місті збільшилася.
Про це повідомляє керівник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул.
Ситуація у Кривому Розі
За словами Вілкула, ворог атакував місто Нікополь та Мирівську громаду з важкої артилерії. На щастя, минулося без втрат, наслідки обстрілів уточнюються.
У Кривому Розі вночі та вранці обстрілів не було. Водночас, після вчорашньої російської атаки кількість постраждалих збільшилася до 74 осіб. У лікарнях міста перебуває 34 людини, троє з них у тяжкому стані.
Нагадаємо, 8 вересня ракета окупантів поцілила в адмінбудівлю у Кривому Розі.
Пізніше у мережі показали момент прильоту по місту.