Воздушная тревога в Кропивницком 19 июля

В Кропивницком раздались взрывы: в области воздушная тревога
19 июля 2023 07:05
Взрыв в небе. Фото: google
Утром, 19 июля, в Кропивницком были слышны звуки взрывов. В области была объявлена воздушная тревога.
Об этом сообщают СМИ.
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Взрывы в Кропивницком
06:41 Глава ОГА Андрей Райкович сообщил о воздушной тревоге в Кировоградской области.
06:58 СМИ сообщили о звуках взрывов в Кропивницком. Информация об этом уточняется.
Воздушная тревога
По состоянию на 07:12 пошли отбои тревоги в некоторых областях, в том числе в Кировоградской.
Напомним, в ночь на 19 июля около часа ночи были зафиксированы пуски ракет "Калибр" из Черного моря, что представляло опасность для юга страны.
Добавим, что этой же ночью неоднократно слышались взрывы в Запорожье.