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В Кропивницком раздались взрывы: в области воздушная тревога

19 июля 2023 07:05
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Воздушная тревога в Кропивницком 19 июля
Взрыв в небе. Фото: google
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Утром, 19 июля, в Кропивницком были слышны звуки взрывов. В области была объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщают СМИ.

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Взрывы в Кропивницком

06:41 Глава ОГА Андрей Райкович сообщил о воздушной тревоге в Кировоградской области.

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Сообщение Райковича. Фото: скриншот

06:58 СМИ сообщили о звуках взрывов в Кропивницком. Информация об этом уточняется.

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Сообщение СМИ. Фото: скриншот

Воздушная тревога

По состоянию на 07:12 пошли отбои тревоги в некоторых областях, в том числе в Кировоградской.

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Карта воздушных тревог. Фото: скриншот

Напомним, в ночь на 19 июля около часа ночи были зафиксированы пуски ракет "Калибр" из Черного моря, что представляло опасность для юга страны.

Добавим, что этой же ночью неоднократно слышались взрывы в Запорожье.

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