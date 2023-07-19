Повітряна тривога у Кропивницькому 19 липня

У Кропивницькому пролунали вибухи: в області повітряна тривога
19 липня 2023 07:05
Вибух у небі. Фото: google
Вранці, 19 липня, у Кропивницькому було чути звуки вибухів. В області була оголошена повітряна тривога.
Про це повідомляють ЗМІ.
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Вибухи в Кропивницькому
06:41 Голова ОДА Андрій Райкович повідомив про повітряну тривогу у Кіровоградській області.
06:58 ЗМІ повідомили про звуки вибухів у Кропивницькому. Інформація щодо цього уточнюється.
Повітряна тривога
Станом на 07:12 пішли відбої тривоги у деяких областях, у тому числі в Кіровоградській.
Нагадаємо, у ніч проти 19 липня близько першої ночі було зафіксовано пуски ракет "Калібр" із Чорного моря, що становило небезпеку для півдня країни.
Додамо, що цієї ж ночі неодноразово було чути вибухи у Запоріжжі.