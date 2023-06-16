В Курской области заявили о новой дроновой атаке ВСУ

Губернатор Курской области Роман Старовойт. Фото: t.me/gubernator_46

Власти Курской области России заявляют о падении "беспилотника ВСУ" на территорию частного дома в селе Коренево. В результате взрыва дрона один человек получил ранения.

Об этом сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт в своем Telegram-канале.

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По словам руководителя российского региона, потерпевший получил легкие осколочные ранения. Врачи предоставили ему необходимую медицинскую помощь на месте, мужчина отказался от госпитализации.

"Также взрывом повреждены окна дома. Обязательно поможем владельцу все восстановить", — добавил Старовойт.

Роман Старовойт о падении дрона в Курской области. Фото: t.me/gubernator_46

Взрывы в Курской области

Новини.LIVE сообщали, что 7 июня в селе Попово-Лежачи Глушковского района Курской области прогремели взрывы на электрической подстанции. Губернатор традиционно обвинил ВСУ.

Также 23 мая в Курской области РФ якобы атаковали подстанцию. Губернатор отметил, что несколько населенных пунктов обесточены.

Напомним, ранее появилась информация, что в ночь на 2 мая неизвестные партизаны проникли на взлетно-посадочную полосу аэродрома в Курской области.