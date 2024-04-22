В Латвии заявили о намерении передать Украине системы ПВО — детали

Министр обороны Латвии Андрис Спрудс. Фото: скриншот с видео

Министр обороны Латвии Андрис Спрудс в понедельник, 22 апреля, перед саммитом Европейского Союза в Люксембурге заявил, что его страна передаст системы противовоздушной обороны для Украины. По его словам, речь идет о средствах ПВО малой дальности.

Об этом сообщила пресс-служба Еврокомиссии.

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Спрудс отметил, что Латвия готова предоставить Украине средства ПВО малой дальности.

"Есть страны, которые помогают системами Patriot, и, конечно, есть страны, которые не имеют этих систем, но в то же время речь идет не только о них. Если мы говорим о противовоздушной обороне, говорим о достаточно широком спектре различных систем. Поэтому Латвия также готова предоставить средства ПВО малой дальности", — отметил он.

Однако министр обороны не уточнил, о каких именно ПВО идет речь.

Напомним, министр обороны Швеции Поль Йонсон заявил о возможности передачи системы противовоздушной обороны Patriot для Украины.

Кроме того, 16 апреля Президент Украины Владимир Зеленский подписал соглашение по безопасности с Латвией. В 2024 году страна выделит 112 млн евро на военную помощь Украине.

Также в ISW писали, что украинская ПВО испытывает деградацию на фронте, в результате чего российская авиация может совершать свои операции.