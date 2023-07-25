В больнице погиб ребенок, которого ранили оккупанты в Донецкой области, — Кириленко

Глава Донецкой ОВА Павел Кириленко. Фото: t.me/pavlokyrylenko_donoda

Сегодня, 25 июля, в больнице умерла девочка 2011 года рождения, которую вчера российские оккупанты ранили во время обстрела Константиновки Донецкой области. Число погибших увеличилось до трех.

Об этом рассказал глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

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Жертвы в результате российской атаки

Российские оккупанты атаковали Константиновку кассетными боеприпасами. В результате обстрела погибли три человека, в том числе двое детей. 28-летний мужчина и 10-летний мальчик умерли на месте.

"В 19:25 поступило ужасное сообщение о том, что девочка 2011 года сегодня после проведенных операций и всех реанимационных мероприятий умерла", — рассказал Кириленко.

Напомним, 24 июля, российские оккупанты обстреляли Константиновку Донецкой области. В результате очередной вражеской атаки погиб ребенок.

Также мы писали, что сегодня, 25 июля, российские оккупанты ударили по Великомихайловской громаде Синельниковского района Днепропетровской области. Они попали по пшеничным полям.

Добавим, на Харьковщине за прошедшие сутки российские оккупанты обстреливали населенные пункты четырех районов. Речь идет о Богодуховском, Харьковском, Чугуевском и Купянском районах.