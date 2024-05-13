В Луганской области оккупанты остались без стратегических резервов горючего — что известно

Пожар на российском НПЗ. Фото: росСМИ

Российские оккупанты в Луганской области остались без стратегических резервов горючего. Это произошло после двух возгораний на нефтебазах в Луганске и Ровеньках.

Об этом сообщила пресс-служба Луганской областной государственной администрации в Facebook в понедельник, 13 мая.

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Оккупанты без достаточного количества горючего

У врага стала еще более напряженная ситуация с доставкой топлива в так называемую "ЛНР". После двух пожаров на нефтебазах в Луганске и Ровеньках захватчики лишились возможности накапливать и хранить значительный объем продуктов переработки нефти в одном месте.

Сейчас недостаток ощущается еще больше. Поставки горючего россиянами во временно оккупированную Луганскую область не прекращаются, однако они не соответствуют текущим потребностям. К тому же нет стратегического запаса.

Обстрелы Луганской области

Противник продолжает обстреливать село Невское из нескольких типов вооружения.

"Оккупанты не прекращают бить по этому населенному пункту. Вчера они применили и минометы, и артиллерию — ствольную и реактивную. Артиллерийские и минометные обстрелы зафиксированы в Стельмаховке и Куземовке. Вблизи этого села россияне пытались поразить наши позиции десятью беспилотниками", — сообщил глава Луганской ОВА Артем Лысогор.

Авиационные удары захватчики нанесли по Твердохлебову и Белогоровке.

Враг атаковал и в районах Андреевки, Стельмаховки, Новоегоровки, Макеевки, Белогоровки, Серебрянского лесничества.

В течение недели полицейскими Луганской области было зафиксировано разрушение четырех домов в Новолюбовке, которые пострадали от нынешних авиационных ударов.

За последние два дня оккупанты разрушили и повредили по меньшей мере девять домовладений в Невском.

Законодательство об опеке и попечительстве

В так называемой "ЛНР" отсутствует законодательство по опеке и попечительству. За десять лет луганских коллаборантов этот вопрос даже не волновал.

"Каждое действие, которое происходило в этой сфере, было за пределами правового поля. Поэтому, сейчас дети-сироты даже лишены права на получение жилищного сертификата — законные основания отсутствуют. Кроме того, нет соответствующих полномочий и у органов власти на местах, на что необходимо утверждение ряда нормативно-правовых актов", — говорится в сообщении.

Пост Луганской ОВА. Фото: скриншот

Напомним, пограничники взяли в плен жителя Луганской области, которого ранее принудительно призвали оккупационные силы. Приближаясь к позициям украинских войск, мужчина громко воскликнул по-украински: "Хлопці, я свій".

Также 10 мая на территории временно оккупированной Луганской области произошел "прилет" по российской нефтебазе. На месте попадания разгорелся масштабный пожар.