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В Луганской ОВА рассказали о ситуации в области

7 апреля 2023 10:25
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Российские оккупанты/Фото: google.com
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

За прошедшие сутки оккупанты вели безуспешные наступательные действия в районе Кременной Луганской области. Там враг сосредоточил основное давление.

Об этом сообщила Луганская ОВА.

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Вражеским артиллерийским обстрелам подверглись населенные пункты Луганской области Новоселовское, Невское, Диброва и Белогоровка.

"Мотострелковые подразделения, танковые и воздушно-десантные войска рф, действующие в нашем регионе, уже в течение значительного промежутка времени увязли на нескольких направлениях и лишь снижают боевой потенциал своего войска. Кроме того, благодаря слаженно организованной нашей обороне, у врага нет значительного преимущества в воздухе, который мы наблюдали в первые месяцы вторжения. Поэтому авиация не стала той составляющей, благодаря которой они могли бы доминировать", — рассказал исполняющий обязанности начальника Луганской областной военной администрации Алексей Смирнов.

В Луганской ОВА рассказали, что в конце мая оккупанты будут пытаться организовать на территории так называемой "ЛНР" предварительное голосование к сентябрьским выборам.

Значительное количество населенных пунктов войска рф лишили интернета и мобильной связи. Впрочем, оставшимся там жителям предложили принять участие в голосовании, в том числе онлайн.

К тому же было анонсировано, что россияне планируют ввезти дополнительную партию прокуроров на захваченные ими земли. Им обещают двойную зарплату.

"С тех пор как один из подсанкционных банков россии стал монополистом на временно оккупированной территории, возле его отделений выстраивались длинные очереди из желающих получить деньги. Система не справляется, а денег не хватает. После нескольких месяцев издевательств над людьми в финучреждении заявили, что вопрос с очередями попытаются решить еще через месяц", — добавили в ОВА.

Напомним, на временно оккупированных территориях захватчики продолжают переоборудовать гражданские больницы под свои нужды. Однако, несмотря на это, у них нет достаточного количества врачей.

Также мы писали, что среди российских военных все учащаются случаи "дезертирства", солдаты просто убегают из воинских частей. Пока эта часть оккупантов пытается штурмовать Бахмут, другая — просто убегает.

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