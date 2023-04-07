У Луганській ОВА розповіли про ситуацію в області

Російські окупанти/Фото: google.com

Минулої доби окупанти вели безуспішні наступальні дії в районі Кремінної Луганської області. Там ворог зосередив основний тиск.

Про це повідомила Луганська ОВА.

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Ворожих артилерійських обстрілів зазнали населені пункти Луганської області Новоселівське, Невське, Діброва та Білогорівка.

"Мотострілецькі підрозділи, танкові та повітрянодесантні війська рф, що діють в нашому регіоні, вже упродовж значного проміжку часу зав’язли на декількох напрямках та лише знижують бойовий потенціал свого війська. Крім того, завдяки злагоджено організованій нашій обороні, у ворога немає значної переваги в повітрі, яку ми спостерігали в перші місяці вторгнення. Тому авіація не стала тією складовою, завдяки якій вони могли би домінувати", — розповів виконуючий обов’язки начальника Луганської обласної військової адміністрації Олексій Смирнов.

В Луганській ОВА розповіли, що наприкінці травня окупанти намагатимуться організувати на території так званої "ЛНР" попереднє голосування до вересневих виборів.

Значну кількість населених пунктів війська рф позбавили інтернету та мобільного зв’язку. Втім, жителям, що там залишилися, запропонували взяти участь в голосуванні, у тому числі онлайн.

До того ж було анонсовано, що росіяни планують завезти додаткову партію прокурорів на захоплені ними землі. Їм обіцяють подвійну зарплату.

"Відтоді, як один із підсанкційних банків росії став монополістом на тимчасово окупованій території, біля його відділень вишукувались довжелезні черги із бажаючих отримати гроші. Система не справляється, а грошей не вистачає. Після декількох місяців знущань над людьми у фінустанові заявили, що питання із чергами спробують вирішити ще за місяць", — додали в ОВА.

Нагадаємо, на тимчасово окупованих територіях загарбники продовжують переобладнувати цивільні лікарні під свої потреби. Однак попри це у них немає достатньої кількості лікарів.

Також ми писали, серед російських військових все частішають випадки "дезертирства", солдати просто тікають із військових частин. Поки ця частина окупантів намагається штурмувати Бахмут, інша — просто тікає.