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В Луганской ОВА рассказали о вражеских обстрелах и ситуации в населенных пунктах

9 апреля 2023 09:34
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Украинские военные. Фото: Луганская ОВА
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

В Луганской области противник активизировал обстрелы деоккупированных сел. Артиллерийским атакам от россиян подверглись Макеевка, Невское, Диброва и Белогоровка.

Об этом сообщает Луганская ОВА.

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На Лиманском направлении за прошедшие сутки противник вел безуспешные наступательные действия южнее Кузьминого, находящегося в Кременской громаде.

"В те дни, когда враг из-за непогоды не может задействовать бронетехнику при очередной попытке нападения, он увеличивает количество артобстрелов. Так, в апреле от вражеского огня страдают, преимущественно, деоккупированные населенные пункты Краснореченской громады. На этом участке россияне начали более активно применять реактивную, дальнобойную артиллерию и авиабомбардировки. По предварительным данным, разрушено почти 60% жилого фонда. На территории этих населенных пунктов еще остаются 137 гражданских лиц, которых мы каждый раз уговариваем к эвакуации", — рассказал исполняющий обязанности начальника Луганской областной военной администрации Алексей Смирнов.

В Луганской ОВА рассказали, что оккупантам хватает коллаборантов, а коммунальщиков — нет. После мартовского снегопада на улицах прифронтовых городов все еще лежат оборванные электропровода, по которым передвигаются люди и транспорт.

В Лисичанске за девять месяцев россияне не смогли нормализовать работу здравоохранительных учреждений. Помощь там оказывают в недавно обустроенном мобильном пункте.

"Впрочем, есть преференции для молодежи. Нашли им будущее в прошлом. Дополнительные баллы при поступлении в российские вузы будут предоставляться абитуриентам из так называемой "ЛНР", кто имеет отличие "ГТО" — как говорят "готов к труду и обороне", — добавили в ОВА.

Напомним, на временно оккупированных территориях захватчики продолжают переоборудовать гражданские больницы под свои потребности. Однако, несмотря на это, у них нет достаточного количества врачей.

Также мы писали, что среди российских военных все учащаются случаи "дезертирства", солдаты просто убегают из воинских частей. Пока эта часть оккупантов пытается штурмовать Бахмут, другая — просто убегает.

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