В Луганске прогремели взрывы, есть пострадавшие
В понедельник, 15 мая, во временно оккупированном Луганске прогремели взрывы. В результате взрыва есть пострадавшие.
Об этом говорится в Telegram-канале "Оперативный ВСУ".
Взрывы в Луганске
Как известно, взрывы произошли в центре оккупированного Луганска. Очевидцы сообщают о взрывах на улице Демехина, перекрытой дороге и многих "скорых".
В сообществах соцсетей пишут, что кто-то бросил гранату в парикмахерскую, есть потерпевшие.
Также известно, в результате взрыва в луганском барбершопе был ранен так называемый "министр внутренних дел ЛНР" и предатель Украины Игорь Корнет, который был постоянным клиентом заведения. Пока он госпитализирован.
Кроме Корнета при взрыве пострадали еще пять человек.
Напомним, 12 и 13 мая российские пропагандистские СМИ сообщали о взрывах в Луганске. Местные жители сообщали о работе российского ПВО.
Также жители сообщали, что в некоторых домах, вероятно, выбило окна. До взрыва в городе звучала воздушная тревога.