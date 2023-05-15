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В Луганске прогремели взрывы, есть пострадавшие

15 мая 2023 15:47
обновлено: 15:47
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
В Луганске прогремели взрывы, есть пострадавшие
Взрывы в Луганске. Фото: t.me/operativnoZSU
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

В понедельник, 15 мая, во временно оккупированном Луганске прогремели взрывы. В результате взрыва есть пострадавшие.

Об этом говорится в Telegram-канале "Оперативный ВСУ".

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Как известно, взрывы произошли в центре оккупированного Луганска. Очевидцы сообщают о взрывах на улице Демехина, перекрытой дороге и многих "скорых".

В сообществах соцсетей пишут, что кто-то бросил гранату в парикмахерскую, есть потерпевшие.

Также известно, в результате взрыва в луганском барбершопе был ранен так называемый "министр внутренних дел ЛНР" и предатель Украины Игорь Корнет, который был постоянным клиентом заведения. Пока он госпитализирован.

Кроме Корнета при взрыве пострадали еще пять человек.

колаборант
Предатель Украины Игорь Корнет. Фото: t.me/riamelitopol

 

Напомним, 12 и 13 мая российские пропагандистские СМИ сообщали о взрывах в Луганске. Местные жители сообщали о работе российского ПВО.

Также жители сообщали, что в некоторых домах, вероятно, выбило окна. До взрыва в городе звучала воздушная тревога.

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