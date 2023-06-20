Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow У Львові прогримів вибух: атака безпілотників arrow

У Львові прогримів вибух: атака безпілотників

20 червня 2023 04:52
оновлено: 05:13
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Вибухи у Львові 20 червня
Ворожий безпілотник у небі. Фото: google.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Досі зберігається повітряна тривога в Україні, яка перемістилася на західні області. Крім того, пролунав вибух у Львові

Про це повідомляють моніторингові канали.

Читайте також:

Оновлено 04:52. У Львові пролунали два вибухи. Попередньо, працює ППО.

 

Оновлено 05:03. Повторні вибухи у Львові.

Очільник Львівської ОВА Максим Козицький нагадує, що загроза в області ще триває.

Джерело: t.me/kozytskyy_maksym_official

Оновлено 05:12. Мер Львова Андрій Садовий закликає не нехтувати безпекою.

Джерело: t.me/andriysadovy

 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

14:45 Чи буде Китай підтримувати Україну у війні: лідер КНР зробив нову заяву

Новина з відео

06:17 Втрата Leopard і Bradley: головний сержант Маркус звернувся до українців

11:54 Військовозобов'язані проходитимуть медкомісію за новою схемою: що змінилося

09:22 Росіяни підставили відомого українського співака: той не став мовчати

07:45 Штрафи у понад 33 тис. грн: на українців чекає покарання за ігнорування податкової

Спецпроєкт "Герої в тилу": історія залізничника Дмитра Ярошенка

20:52 Стало відомо, скільки коштує один пуск ракети з Patriot

Новина з фото

01:56 Пригожин висміяв РФ, яка видала знищені українські комбайни за танки Leopard

04:58 Уряд зменшив граничний вік призовників: що це означає

06:15Українців попередили про підвищення ще одного тарифу: що відомо

Новина з фото

01:11Україною ширилась повітряна тривога

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB