Вибухи у Львові 20 червня

У Львові прогримів вибух: атака безпілотників
20 червня 2023 04:52
оновлено: 05:13
Ворожий безпілотник у небі. Фото: google.com
Досі зберігається повітряна тривога в Україні, яка перемістилася на західні області. Крім того, пролунав вибух у Львові
Про це повідомляють моніторингові канали.
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