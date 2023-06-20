Вибухи у Львові 20 червня

Ворожий безпілотник у небі. Фото: google.com

Досі зберігається повітряна тривога в Україні, яка перемістилася на західні області. Крім того, пролунав вибух у Львові

Про це повідомляють моніторингові канали.

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Очільник Львівської ОВА Максим Козицький нагадує, що загроза в області ще триває.

Джерело: t.me/kozytskyy_maksym_official

Оновлено 05:12. Мер Львова Андрій Садовий закликає не нехтувати безпекою.