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В Мариуполе мужчин, получивших паспорт РФ, отправляют в военкомат

24 июня 2023 20:00
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Мариуполь: мужчин, получивших паспорт РФ, отправляют в военкомат
Российские оккупанты в Мариуполе. Фото: google
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Во временно оккупированном Мариуполе Донецкой области мужчин, получивших российский паспорт, отправляют в военкомат. Таким образом, оккупанты хотят отправить мирных жителей на войну против Украины.

Об этом сообщает Мариупольский городской совет.

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"Да, одному из жителей города вместе с российским паспортом выдали военный билет и сказали прийти в военкомат на следующий день. Поэтому кафиры уже готовятся отправлять мирных жителей "защищать русский мир", — говорится в сообщении.

 

Напомним, что во временно оккупированном Мариуполе водители местного водоканала начали бастовать из-за невыплаты зарплаты в течение двух месяцев. Ситуация в Донецкой области становится критической.

Добавим, что в Мариуполе у разрушенного драматического театра враг собирается открыть детское кафе.

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