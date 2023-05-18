В Мариуполе кадыровцы издеваются над местным населением

Жители во временно оккупированном Мариуполе идут по городу. Фото: росСМИ

Российские оккупанты продолжают произволить на временно оккупированных украинских территориях. Кадировцы массово издеваются над гражданским населением в Мариуполе.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

Читайте также:

Подробности

Во временно оккупированном Мариуполе сейчас находится большое количество кадыровцев. Они массово употребляют алкоголь и в пьяном виде пристают к мариупольцам. В частности, издеваются над местными жителями, нанося им телесные повреждения с применением холодного оружия, говорится в сообщении.

Напомним, ранее мы писали, что в Мариуполе остается разрушенным центр города, российские кафиры не спешат его восстанавливать. А официальные власти уже готовят проект восстановления Мариуполя после деоккупации.

Недавно в Мариупольском городском совете рассказали, что с начала полномасштабного вторжения россияне уничтожили более двух тысяч многоквартирных домов в городе, где жили мирные жители. Таким образом, оккупанты хотят скрыть свои военные преступления.

Также мы рассказывали, что причиной сдачи в плен 277 морских пехотинцев в Мариуполе стало предательство одного из офицеров. Ему объявили подозрение, а с находящихся в плену самих морпехов обвинения сняли.