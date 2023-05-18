Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow В Мариуполе кадыровцы издеваются над местным населением arrow

В Мариуполе кадыровцы издеваются над местным населением

18 мая 2023 16:54
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко
В Мариуполе кадыровцы издеваются над местным населением
Жители во временно оккупированном Мариуполе идут по городу. Фото: росСМИ
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко

Российские оккупанты продолжают произволить на временно оккупированных украинских территориях. Кадировцы массово издеваются над гражданским населением в Мариуполе.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

Читайте также:

Подробности

Во временно оккупированном Мариуполе сейчас находится большое количество кадыровцев. Они массово употребляют алкоголь и в пьяном виде пристают к мариупольцам. В частности, издеваются над местными жителями, нанося им телесные повреждения с применением холодного оружия, говорится в сообщении.

Напомним, ранее мы писали, что в Мариуполе остается разрушенным центр города, российские кафиры не спешат его восстанавливать. А официальные власти уже готовят проект восстановления Мариуполя после деоккупации.

Недавно в Мариупольском городском совете рассказали, что с начала полномасштабного вторжения россияне уничтожили более двух тысяч многоквартирных домов в городе, где жили мирные жители. Таким образом, оккупанты хотят скрыть свои военные преступления.

Также мы рассказывали, что причиной сдачи в плен 277 морских пехотинцев в Мариуполе стало предательство одного из офицеров. Ему объявили подозрение, а с находящихся в плену самих морпехов обвинения сняли.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

14:09 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

00:20 Вместо доплат по 30 тысяч в ВР готовят новый документ о выплатах военным

00:25 Приват24 временно прекратит работу: банк назвал причину

16:11 Братья Суркисы проиграли суд: что ждет "Динамо"

обновлено:

18:05 Как получить разрешение на оружие в Украине в 2023 году?

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

06:23 Украинцам анонсировали "достойные" пенсии: когда и при каких условиях

12:04 Мудрик решил, где продолжит карьеру

Новость с видео

20:01 Оккупант рассказал о дальнейшей судьбе так называемой "СВО": перехват ГУР

05:43 УБД и участник войны: в чем существенная разница и предоставляемые льготы

обновлено:

17:52В части областей Украины прозвучал сигнал тревоги, слышно взрывы

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас