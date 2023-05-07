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В Мариуполе не хватит воды для людей летом даже для минимального обеспечения

7 мая 2023 13:49
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В Мариуполе не хватит воды для людей летом даже для минимального обеспечения
Временно оккупированный Мариуполь. Фото: t.me/mariupolrada
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Временно оккупированный город Мариуполь ожидает новая проблема с питьевой водой. Летом ее не хватит даже для минимального обеспечения людей.

Об этом сообщил заместитель мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

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Проблема с водой в Мариуполе

Андрющенко рассказал, что для решения проблемы российские оккупанты решили окончательно уничтожить экологию вокруг Мариуполя.

"Дело в том, что вода поступает из резервного водохранилища в Старом Крыму, которое наполняется в первую очередь через поток Кальчика. Того самого, который россияне перекрыли внутри города и фактически превратили в болото, вместо реки. Поэтому, с водой беда страшная. Летом в жару уровня воды не хватит для водоснабжения Мариуполя даже на минимуме, а перекрытый Кальчик не даст восстановиться водохранилищу", — сообщил Андрющенко.

По его словам, оккупанты якобы нашли документы проекта городского совета относительно нового водовода и решили его реализовать. В них речь шла о водоочистном заводе и построении фактически водозабора из двух водохранилищ — Старого Крыма и Павлопольского. Андрющенко рассказал, что россияне решили соединить эти водохранилища.

"Как будто это что-то решит. Может оно бы решило, но есть нюанс. Павлопольское водохранилище должно пополняться через Кальчик при условии работающего канала Северского Донца. Который не работает (почему собственно нет воды в Донецке)", — подчеркнул Андрющенко.

Он сообщил, что если оккупанты это сделают, то просто убьют одновременно два водохранилища и всю флору вокруг города окончательно.

Андрющенко опубликовал карту и показал, как оккупанты видят реализацию проекта.

Проблема с водой в Мариуполе.
Проект, который хотят реализовать оккупанты в Мариуполе. Фото: t.me/andriyshTime

Напомним, оккупанты продолжают массово грабить местное население Мариуполя. Не учитывают даже и то, что в квартирах живут люди.

Также мы писали, что в Мариуполе оккупанты уничтожили первый банк города, построенный европейским капиталом в XIX веке. Россияне все уничтожают на своем пути.

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