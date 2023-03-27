В Мариуполе взорвали автомобиль одного из командиров оккупантов

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Сегодня, 27 марта, в Мариуполе в 8:07 утра раздался взрыв в районе рынка Бахчиванджи. По предварительной информации, взорвался автомобиль одного из командиров российских оккупантов.

Об этом сообщает Мариупольский городской совет.

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"Мариупольское сопротивление нанесло удар в оккупированном Мариуполе, взорвав автомобиль одного из топ-военных. Подробности позже", — сообщил мэр Мариуполя Вадим Бойченко.

Военный журналист Андрей Цаплиенко рассказал, что стало известно, чей автомобиль взорвали в Мариуполе.

"Машина, которая взорвалась в районе Бахчиванджи, принадлежала "начальнику мариупольской полиции" Михаилу Москвину", — сообщил Цаплиенко.

РосСМИ пишут, что Москвин получил контузию.

Напомним, в Мелитополе 27 марта произошел взрыв в здании, которое захватили для своих нужд российские захватчики из "службы безопасности" оккупационной "администрации". Оккупанты же традиционно рассказывают, что ВСУ избивали по мирным жителям.

Также мы писали, что российские оккупанты превращают разрушенный ими же Мариуполь в военную базу. В частности, на площадке "Азовстали" разместили боевые вертолеты российской армии.

Добавим, в Мариуполе российские оккупанты начали использовать новые символы на своей технике. В городе была замечена техника с кругом в прямоугольнике.