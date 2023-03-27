У Маріуполі підірвали автомобіль одного із командирів окупантів

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Сьогодні, 27 березня, у Маріуполі о 8:07 ранку пролунав вибух в районі ринку Бахчиванджи. За попередньою інформацією, вибухнув автомобіль одного з командирів російських окупантів.

Про це повідомляє Маріупольська міська рада.

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"Маріупольський спротив наніс удар в окупованому Маріуполі, підірвавши автівку одного з топ-військових. Подробиці згодом", — повідомив мер Маріуполя Вадим Бойченко.

Нагадаємо, у Мелітополі 27 березня стався вибух у будівлі, яку захопили для своїх потреб російські загарбники із "служби безпеки" окупаційної "адміністрації". Окупанти ж традиційно розповідають, що ЗСУ били по мирних жителях.

Також ми писали, російські окупанти перетворюють зруйнований ними ж Маріуполь на військову базу. Зокрема, на майданчику "Азовсталі" розмістили бойові гелікоптери російської армії.

Додамо, у Маріуполі російські окупанти почали використовувати нові символи на своїй техніці. У місті помітили техніку з колом в прямокутнику.