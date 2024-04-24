В Мариуполе прилетело по скоплению офицеров РФ — есть погибшие и много раненых

Российские военные. Фото: AP

Во временно оккупированном Мариуполе Донецкой области в среду, 24 апреля, зафиксировано попадание по "гнезду" захватчиков. Речь идет о месте базирования офицеров РФ в селе Бабах-Тарама.

Об этом сообщил советник мэра Петр Андрющенко в Telegram.

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"Шесть попаданий в с. Бабах-Тарама по базированию оккупантов. На данный момент известно об одном 200-м оккупанте и по меньшей мере 15 раненых. Все они — лица офицерского состава", — отметил он.

Скриншот поста Андрющенко

Позже Андрющенко уточнил, что было по меньшей мере 10 попаданий, а количество погибших российских офицеров возросло до семи.

Скриншот поста Андрющенко

В общей сложности потери оккупантов вместе с погибшими составляет 20 человек.

Место попадания. Фото: Андрющенко

Ранее Андрющенко заявил, что российские войска начали стягивать подкрепление к Марьинке и Часовому Яру Донецкой области для ведения боев. В большинстве своем силы РФ перебрасывают из Бердянска Запорожской области.

Также мы писали, что 23 апреля в Левобережном районе Мариуполя после взрыва вспыхнул пожар. По предварительной информации, было попадание по казармам военных РФ.