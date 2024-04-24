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В Мариуполе прилетело по скоплению офицеров РФ — есть погибшие и много раненых

24 апреля 2024 17:32
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
В Мариуполе прилетело по скоплению офицеров РФ — есть погибшие и много раненых
Российские военные. Фото: AP
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Во временно оккупированном Мариуполе Донецкой области в среду, 24 апреля, зафиксировано попадание по "гнезду" захватчиков. Речь идет о месте базирования офицеров РФ в селе Бабах-Тарама.

Об этом сообщил советник мэра Петр Андрющенко в Telegram.

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Попадания в Мариуполе 24 апреля

"Шесть попаданий в с. Бабах-Тарама по базированию оккупантов. На данный момент известно об одном 200-м оккупанте и по меньшей мере 15 раненых. Все они — лица офицерского состава", — отметил он.

попадания в Мариуполе 24 апреля
Скриншот поста Андрющенко

Позже Андрющенко уточнил, что было по меньшей мере 10 попаданий, а количество погибших российских офицеров возросло до семи.

попадания в Мариуполе 24 апреля
Скриншот поста Андрющенко

В общей сложности потери оккупантов вместе с погибшими составляет 20 человек.

попадания по россиянам в Мариуполе 24 апреля
Место попадания. Фото: Андрющенко

Ранее Андрющенко заявил, что российские войска начали стягивать подкрепление к Марьинке и Часовому Яру Донецкой области для ведения боев. В большинстве своем силы РФ перебрасывают из Бердянска Запорожской области.

Также мы писали, что 23 апреля в Левобережном районе Мариуполя после взрыва вспыхнул пожар. По предварительной информации, было попадание по казармам военных РФ.

Мариуполь
Донецкая область
оккупанты
оккупация
война в Украине
атака

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