В Мариуполе уменьшается резерв воды: какая ситуация в городе
Во временно оккупированном Мариуполе объем воды, которой пользуются ныне в городе, уменьшается, а качество ее ужасное.
Об этом рассказал мэр Мариуполя Вадим Бойченко во время брифинга в Украинском медиацентре и Городской совет.
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Что известно
По словам Бойченка, российские оккупанты занимаются не восстановлением критической инфраструктуры, а созданием "хорошей картинки". В то время как есть большие проблемы с водой. Ее качество — низкое, а объем — недостаточный.
"Сегодня воду берут из резервного Старокрымского водохранилища. Объем этой воды очень ограничен. Он рассчитан на полумиллионный город на шесть месяцев. Сегодня в городе меньше людей живут, но они пользуются водой уже почти год, ее объем уменьшается, а качество — ужасное. Это является большой проблемой, потому что скоро придет лето", — рассказал мэр.
Он подчеркнул, что отсутствие воды или ее низкое качество могут перерасти в очередной кризис для жителей оккупированного Мариуполя.
Напомним, недавно российские кафиры снесли очередное многоэтажное здание в Мариуполе Донецкой области, уничтожая следы своих военных преступлений. Там оставалось более 100 тел погибших.
Также на технике кафиров в Мариуполе заметили новые отметки. Был замечен треугольник поверх буквы Z.