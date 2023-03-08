На техніці окупантів у Маріуполі помітили нові позначки

Російська техніка

Російські окупанти почали використовувати нові символи на своїй техніці. У Маріуполі помітили трикутник поверх літери Z.

Про це повідомив заступник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

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"Фіксуємо використання нових позначок окупантів в останніх колонах. Трикутник поверх "Z". До того більшість колона мала позначку "V" або взагалі без позначок", — розповів Андрющенко.

Він зазначив, що коло в трикутнику не спостерігається з початку зими.

Нагадаємо, у тимчасово окупованому Маріуполі зафіксували переміщення російської техніки. Вона рухається у напрямку Мангуша та Бердянська.

Також ми писали, що московські забудовники відмовилися відбудовувати знищений російськими військами Маріуполь. Вони вимагають від окупаційної армії спочатку захопити Запоріжжя.

Додамо, російська окупаційна "адміністрація" Маріуполя посилила контроль за мешканцями міста. Паспорти та телефони тепер перевіряють навіть у громадському транспорті.