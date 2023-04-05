В Мелитополе слышны громкие взрывы: что известно

Взрывы были слышны в двух районах города

В среду, 5 апреля, в Мелитополе, Запорожской области, раздались громкие взрывы. В настоящее время вся информация уточняется.

Об этом сообщает мэр города Иван Федоров.

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По его словам, слышны взрывы в северных и западных районах города. Уточняется информация об этом

"Во временно оккупированном Мелитополе продолжает расцветать хлопок. Только в северных и западных районах города слышали взрыв", — написал Федоров в своем Telegram.

Напомним, в Мелитополе оккупанты в панике из-за слухов контрнаступления ВСУ. Так, они уже готовят планы, если украинские военные зайдут в город. В частности, бежать или обстреливать мирное население и винить в этом украинскую армию.

Кроме того, оккупанты в Запорожской области готовятся к обороне. Они в панике создают минные заграждения, подвергая опасности гражданское население.

Добавим, ранее появилась информация, что в оккупированном Мелитополе коллаборанты вынуждены скрываться, напуганные украинскими партизанами.

А глава оккупационной администрации Запорожской области Евгений Балицкий, который бывает в городе только время от времени, ездит по Мелитополю в машине "скорой".

Фото: иллюстративное/ Associated Press