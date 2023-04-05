У Мелітополі чутно гучні вибухи: що відомо

Вибухи було чутно у двох районах міста

У середу, 5 квітня, у Мелітополі, Запорізької області, пролунали гучні вибухи. Наразі вся інформація уточнюється.

Про це повідомляє мер міста Іван Федоров.

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За його словами, чули вибухи у північних і західних районах міста. Наразі уточнюється інформація про це

"У тимчасово окупованому Мелітополі продовжує розквітати бавовна. Щойно у північних і західних районах міста чули вибух", — написав Федоров у своєму Telegram.

Нагадаємо, у Мелітополі окупанти в паніці через чутки контрнаступу ЗСУ. Так, вони вже готують плани, якщо українські військові зайдуть у місто. Зокрема, тікати або обстрілювати мирне населення та звинувачувати в цьому українську армію.

Окрім того, окупанти у Запорізькій області готуються до оборони. Вони в паніці створюють мінні загородження, наражаючи на небезпеку цивільне населення.

Додамо, раніше з'явилася інформація, що в окупованому Мелітополі колаборанти змушені переховуватися, налякані українськими партизанами.

А глава окупаційної адміністрації Запорізької області Євген Балицький, який буває у місті тільки час від часу, їздить по Мелітополю в машині "швидкої".

Фото: ілюстративне/ Associated Press