В Мелитополе местные коллаборанты начали массово увольняться из фейкового университета
В Мелитополе коллаборанты фейкового университета МГУ начали массово писать заявления на увольнение или идти на больничный. Это происходит после серии подрывов предателей в городе. В российском учебном заведении якобы заболели уже три проректора.
Об этом сообщает "Риа-Мелитополь".
Коллаборанты увольняются из университета
Все началось с того, что на прошлой неделе фейковый ректор МГУ Андрей Чуйков собрал коллектив "работников" на заседание ученого совета и раскритиковал их. Первыми под раздачу попали три псевдопроректора.
Бывшему проректору по научной работе, профессору Оксане Еременко Чуйков устроил публичную критику за то, что она ни разу не поехала в поле или сад.
Далее он при всех унизил профессора Светлану Нестеренко, которая занимает должность проректора по учебной работе и активно проводила политику "перетягивания" преподавателей в фейковый университет. Она призывала людей к сотрудничеству с оккупантами и обещала хорошую заработную плату. По мнению Андрея Чуйкова, пенсионер плохо справляется с работой.
Последней Чуйков подверг критике Ангелину Ярчук — проректора по международным вопросам. Вероятно, за то, что никто из иностранных студентов, кроме жителей Афганистана, не изъявил желания учиться в университете.
После заседания три коллаборанта резко пошли на больничный. На следующем собрании трудового коллектива никого из самых активных предателей не наблюдалось. К тому же, Чуйков даже успел назначить на место Ярчук и.о. проректора по международным вопросам — молодого предателя Александра Ковалева.
В коллективе университета говорят, что пошедшие на больничный коллаборанты готовятся к эвакуации в РФ.
Еще одна проблема, которая появилась у предателей — финансовая. Если раньше зарплату в МГУ хоть с задержкой, но платили, то теперь не платят.
Напомним, из временно оккупированного Мелитополя сбежал в Россию "элитный" коллаборант Андрей Румянцев. Он боролся с партизанским движением в городе.
Также мы писали, что во временно оккупированном Мелитополе среди предателей Украины есть несовершеннолетние украинцы. Они фактически стали рупором российских властей. Мэр города Иван Федоров рассказал, что будет с ними после освобождения Мелитополя от оккупантов.