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В Мелитополе местные коллаборанты начали массово увольняться из фейкового университета

3 мая 2023 11:26
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В Мелитополе местные коллаборанты начали массово увольняться из фейкового университета
Фейковый российский университет в Мелитополе. Фото: росСМИ
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

В Мелитополе коллаборанты фейкового университета МГУ начали массово писать заявления на увольнение или идти на больничный. Это происходит после серии подрывов предателей в городе. В российском учебном заведении якобы заболели уже три проректора.

Об этом сообщает "Риа-Мелитополь".

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Все началось с того, что на прошлой неделе фейковый ректор МГУ Андрей Чуйков собрал коллектив "работников" на заседание ученого совета и раскритиковал их. Первыми под раздачу попали три псевдопроректора.

Бывшему проректору по научной работе, профессору Оксане Еременко Чуйков устроил публичную критику за то, что она ни разу не поехала в поле или сад.

Оксана Еремина
Оксана Еременко. Фото: "Риа-Мелитополь"

Далее он при всех унизил профессора Светлану Нестеренко, которая занимает должность проректора по учебной работе и активно проводила политику "перетягивания" преподавателей в фейковый университет. Она призывала людей к сотрудничеству с оккупантами и обещала хорошую заработную плату. По мнению Андрея Чуйкова, пенсионер плохо справляется с работой.

Светлана Нестеренко
Светлана Нестеренко. Фото: "Риа-Мелитополь"

Последней Чуйков подверг критике Ангелину Ярчук — проректора по международным вопросам. Вероятно, за то, что никто из иностранных студентов, кроме жителей Афганистана, не изъявил желания учиться в университете.

Ангелина Ярчук
Ангелина Ярчук. Фото: "Риа-Мелитополь"

После заседания три коллаборанта резко пошли на больничный. На следующем собрании трудового коллектива никого из самых активных предателей не наблюдалось. К тому же, Чуйков даже успел назначить на место Ярчук и.о. проректора по международным вопросам — молодого предателя Александра Ковалева.

В коллективе университета говорят, что пошедшие на больничный коллаборанты готовятся к эвакуации в РФ.

Еще одна проблема, которая появилась у предателей — финансовая. Если раньше зарплату в МГУ хоть с задержкой, но платили, то теперь не платят.

Напомним, из временно оккупированного Мелитополя сбежал в Россию "элитный" коллаборант Андрей Румянцев. Он боролся с партизанским движением в городе.

Также мы писали, что во временно оккупированном Мелитополе среди предателей Украины есть несовершеннолетние украинцы. Они фактически стали рупором российских властей. Мэр города Иван Федоров рассказал, что будет с ними после освобождения Мелитополя от оккупантов.

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