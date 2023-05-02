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З Мелітополя втік "елітний" колаборант, який боровся з партизанським рухом

2 травня 2023 09:25
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
З Мелітополя втік "елітний" колаборант, який боровся з партизанським рухом
Андрій Румянцев, який втік з Мелітополя. Фото: "РІА-Мелітополь"
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

З тимчасово окупованого Мелітополя втік у Росію "елітний" колаборант Андрій Румянцев. Він боровся з партизанським рухом у місті.

Про це повідомляє "РІА-Мелітополь".

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Румянцеву вдалося "вибити" для себе посаду начальника одного з відділів у Міністерстві держбезпеки РФ. Для цього колаборант двічі їздив до Москви до друга зі Служби безпеки президента. Ймовірно, що він намагався дати хабар. 

Російські окупанти довірили йому відповідальну роботу — боротьба з партизанським рухом.

Румянцев причетний до викрадення мешканців Мелітополя та окупованої частини Запорізької області. До того ж він причетний до тортур цивільних. 

Колаборант вирішив втекти після того, як одна з ракет прилетіла в центральну будівлю МДБ і колишню техшколу, яку росіяни також перетворили на свій штаб.

Центральное здание оккупантов МГБ в Мелитополе
Пошкоджена будівля окупантів МДБ у Мелітополі. Фото: "РІА-Мелітополь"

Російське керівництво також пред'являло претензії зраднику. Румянцеву заявляли, що він не справляється з роботою. 

Колаборант спочатку виїхав до Криму і вже звідти писав рапорт на відрядження. Керівництво прохання не підписувало. Йому довелося звернутися по допомогу до приятеля — колишнього співробітника ФСБ, а нині фейкового керівника садівничого підприємства ВПГ "Мелітопольське" Антона Лукоянова.

Нагадаємо, сьогодні, 2 травня, зранку у окупованому росіянами Мелітополі пролунав вибух. Обставини інциденту вказують на те, що це, імовірно, був черговий замах українських партизанів на мелітопольських колаборантів.

Також ми писали, що у тимчасово окупованому Мелітополі серед зрадників України є й неповнолітні українці. Вони фактично стали рупором російської влади. Мер міста Іван Федоров розповів, що буде з ними після звільнення Мелітополя від окупантів.

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