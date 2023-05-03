У Мелітополі місцеві колаборанти почали масово звільнятися з фейкового університету

Фейковий російський університет у Мелітополі. Фото: росЗМІ

У Мелітополі колаборанти фейкового університету МДУ почали масово писати заяви на звільнення або йти на лікарняний. Це відбувається після серії підривів зрадників у місті. У російському навчально закладі нібито захворіли вже три проректори.

Про це повідомляє "Ріа-Мелітополь".

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Все почалося з того, що минулого тижня фейковий ректор МДУ Андрій Чуйков зібрав колектив "працівників" на засідання вченої ради та розкритикував їх. Першими під роздачу потрапили три псевдопроректори.

Колишньому проректору з наукової роботи, професору Оксані Єрьоменко Чуйков влаштував публічну критику за те, що та жодного разу не виїхала в поле або сад.

Оксана Єрьомінко. Фото: "Ріа-Мелітополь"

Далі він при всіх принизив професорку Світлану Нестеренко, яка обіймає посаду проректора з навчальної роботи й активно проводила політику "перетягування" викладачів у фейковий університет. Вона закликала людей до співпраці з окупантами та обіцяла хорошу заробітну плату. На думку Андрія Чуйкова, пенсіонерка погано справляється з роботою.

Світлана Нестеренко. Фото: "Ріа-Мелітополь"

Останньою Чуйков розкритикував Ангеліну Ярчук — проректорку з міжнародних питань. Ймовірно, за те, що ніхто з іноземних студентів, окрім мешканців Афганістану, не виявив бажання навчатися в університеті.

Ангеліна Ярчук. Фото: "Ріа-Мелітополь"

Після засідання три колаборанти різко пішли на лікарняний. На наступних зборах трудового колективу нікого з найактивніших зрадників не спостерігалося. До того ж Чуйков навіть встиг призначити на місце Ярчук в.о. проректора з міжнародних питань - молодого зрадника Олександра Ковальова.

У колективі університету говорять, що колаборанти, які пішли на лікарняний, готуються до евакуації в РФ.

Ще одна проблема, яка з'явилася в зрадників — фінансова. Якщо раніше зарплату в МДУ хоч із затримкою, але платили, то тепер не платять.

Нагадаємо, з тимчасово окупованого Мелітополя втік у Росію "елітний" колаборант Андрій Румянцев. Він боровся з партизанським рухом у місті.

Також ми писали, що у тимчасово окупованому Мелітополі серед зрадників України є й неповнолітні українці. Вони фактично стали рупором російської влади. Мер міста Іван Федоров розповів, що буде з ними після звільнення Мелітополя від окупантів.