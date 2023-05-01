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В Мелитополе оккупанты хотят построить электроподстанцию под землей

1 мая 2023 08:50
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В Мелитополе оккупанты хотят построить электроподстанцию под землей
Российские оккупанты на войне в Украине. Фото: росСМИ
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Российские оккупанты планируют построить в Мелитополе электроподстанцию под землей. Захватчики хотят ее спрятать от украинских ударов.

Об этом сообщает "Риа-Мелитополь".

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Электроподстанция под землей

После нескольких недель простоя, связанных с повреждением вражеской инфраструктуры, с сегодняшнего дня враг возобновляет работу сотрудников локомотивного депо.

Специалисты, которых россияне привезли из временно оккупированного Крыма, не смогли отремонтировать взорванную подстанцию. Сейчас в депо нет электроэнергии и воды.

У российских оккупантов появилась идея. Они решили построить электроподстанцию под землей. Захватчики делают это для того, чтобы бойцы ВСУ и партизаны не смогли достать ее.

Место строительства объекта не разглашается.

Напомним, во временно оккупированном Мелитополе среди предателей Украины есть и несовершеннолетние украинцы. Они фактически стали рупором российских властей. Мэр города Иван Федоров рассказал, что будет с ними после освобождения Мелитополя от оккупантов.

Также мы писали, что в Мелитополе россияне создали очередной мурал. Они нарисовали стенопись, которую посвятили погибшей пропагандистке РФ Дарье Дугиной.

Добавим, в оккупированном Мелитополе от прогремевшего 27 апреля взрыва утром погиб коллаборант Александр Мищенко. А его водитель-помощник Юрий Акимов получил ранение.

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