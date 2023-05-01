В Мелитополе оккупанты хотят построить электроподстанцию под землей
Российские оккупанты планируют построить в Мелитополе электроподстанцию под землей. Захватчики хотят ее спрятать от украинских ударов.
Об этом сообщает "Риа-Мелитополь".
Электроподстанция под землей
После нескольких недель простоя, связанных с повреждением вражеской инфраструктуры, с сегодняшнего дня враг возобновляет работу сотрудников локомотивного депо.
Специалисты, которых россияне привезли из временно оккупированного Крыма, не смогли отремонтировать взорванную подстанцию. Сейчас в депо нет электроэнергии и воды.
У российских оккупантов появилась идея. Они решили построить электроподстанцию под землей. Захватчики делают это для того, чтобы бойцы ВСУ и партизаны не смогли достать ее.
Место строительства объекта не разглашается.
Напомним, во временно оккупированном Мелитополе среди предателей Украины есть и несовершеннолетние украинцы. Они фактически стали рупором российских властей. Мэр города Иван Федоров рассказал, что будет с ними после освобождения Мелитополя от оккупантов.
Также мы писали, что в Мелитополе россияне создали очередной мурал. Они нарисовали стенопись, которую посвятили погибшей пропагандистке РФ Дарье Дугиной.
Добавим, в оккупированном Мелитополе от прогремевшего 27 апреля взрыва утром погиб коллаборант Александр Мищенко. А его водитель-помощник Юрий Акимов получил ранение.