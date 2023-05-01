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У Мелітополі окупанти хочуть збудувати електропідстанцію під землею

1 травня 2023 08:50
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
У Мелітополі окупанти хочуть збудувати електропідстанцію під землею
Російські окупанти на війні в Україні. Фото: росЗМІ
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Російські окупанти планують збудувати у Мелітополі електропідстанцію під землею. Загарбники хочуть її заховати від українських ударів.

Про це повідомляє "Ріа-Мелітополь".

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Електропідстанція під землею

Після декількох тижнів простою, пов'язаних із пошкодженням ворожої інфраструктури, від сьогодні ворог відновлює роботу співробітників локомотивного депо.

Фахівці, яких росіяни привезли з тимчасово окупованого Криму, не змогли відремонтувати підірвану підстанцію. Наразі у депо немає електроенергії та води. 

У російських окупантів з'явилася ідея. Вони вирішили збудувати електропідстанцію під землею. Загарбники роблять це для того, аби бійці ЗСУ та партизани не змогли дістати її. 

Місце будівництва об'єкта не розголошується.

Нагадаємо, у тимчасово окупованому Мелітополі серед зрадників України є й неповнолітні українці. Вони фактично стали рупором російської влади. Мер міста Іван Федоров розповів, що буде з ними після звільнення Мелітополя від окупантів.

Також ми писали, що у Мелітополі росіяни створили черговий мурал. Вони намалювали стінопис, який присвятили загиблій пропагандистці РФ Дар'ї Дугіній.

Додамо, в окупованому Мелітополі від вибуху, що прогримів 27 квітня, вранці, загинув колаборант Олександр Міщенко. А його водій-помічник Юрій Акімов отримав поранення. 

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