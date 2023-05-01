У Мелітополі окупанти хочуть збудувати електропідстанцію під землею
Російські окупанти планують збудувати у Мелітополі електропідстанцію під землею. Загарбники хочуть її заховати від українських ударів.
Про це повідомляє "Ріа-Мелітополь".
Електропідстанція під землею
Після декількох тижнів простою, пов'язаних із пошкодженням ворожої інфраструктури, від сьогодні ворог відновлює роботу співробітників локомотивного депо.
Фахівці, яких росіяни привезли з тимчасово окупованого Криму, не змогли відремонтувати підірвану підстанцію. Наразі у депо немає електроенергії та води.
У російських окупантів з'явилася ідея. Вони вирішили збудувати електропідстанцію під землею. Загарбники роблять це для того, аби бійці ЗСУ та партизани не змогли дістати її.
Місце будівництва об'єкта не розголошується.
Нагадаємо, у тимчасово окупованому Мелітополі серед зрадників України є й неповнолітні українці. Вони фактично стали рупором російської влади. Мер міста Іван Федоров розповів, що буде з ними після звільнення Мелітополя від окупантів.
Також ми писали, що у Мелітополі росіяни створили черговий мурал. Вони намалювали стінопис, який присвятили загиблій пропагандистці РФ Дар'ї Дугіній.
Додамо, в окупованому Мелітополі від вибуху, що прогримів 27 квітня, вранці, загинув колаборант Олександр Міщенко. А його водій-помічник Юрій Акімов отримав поранення.