В Мелитополе оккупанты создали мурал, посвященный пропагандистке Дугиной

Мурал Дугиной в Мелитополе. Фото: t.me/riamelitopol

В Мелитополе россияне создали очередной мурал. Они нарисовали стенопись, которую посвятили погибшей пропагандистке РФ Дарье Дугиной.

Об этом сообщает "РИА-Мелитополь".

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Мурал Дугиной в Мелитополе

На днях российские оккупанты завершили мурал Дугиной, которая была взорвана в автомобиле 15 августа 2022 года. Они нарисовали пропагандистку на одном из построек ТГАТУ имени Дмитрия Моторного. Университет при оккупации превратился в МГУ имени Макаренко. Здание с Дугиной находится в центре Мелитополя.

Улицу, на которой создали мурал пропагандистке, переименовали также в ее честь.

Российская пропагандистка Дарья Дугина: что о ней известно

Дарья Дугина (псевдо — Платонова) распространяла "философские" идеи своего отца Александр Дугина и была его главной помощницей, часто выступая "экспертом" в пропагандистских передачах на российском телевидении.

С начала 2000-х годов Дугин поддерживал идеи евразийства, "русского мира" и крайнего русского этнического национализма, предлагая их в качестве идеологической платформы российской власти, которую он упрекал в отсутствии какой-либо идеологии. Сторонник ввода войск в Украину и оккупации всей ее территории, кроме западных областей.

Поздно вечером в августе прошлого года, в России взорвался автомобиль Land Cruiser Prado. Как оказалось, в машине находилась пропагандистка Дугина.

Напомним, в оккупированном Мелитополе от прогремевшего 27 апреля взрыва утром погиб коллаборант Александр Мищенко. А его водитель-помощник Юрий Акимов получил ранение.

Также мы писали, что на временно оккупированной части Запорожской области, в частности в Мелитопольском районе, оккупанты минуют поля и грунтовые дороги. Выезжать за пределы населенных пунктов становится все опаснее.

Добавим, мэр Мелитополя Иван Федоров заявил, что на оккупированных территориях Запорожской области российские захватчики готовятся к обороне. Эвакуация населения в Энергодаре планируется примерно 5 мая.