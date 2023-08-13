В Мелитополе раздались взрывы, — Федоров

Мэр Мелитополя Иван Федоров. Фото: "Укринформ"

Сегодня, 13 августа, во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области раздались взрывы. Подробности пока неизвестны.

Об этом сообщил городской голова Мелитополя Иван Федоров.

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По словам Федорова, на Мелитопольщине что-то происходит. Жители города сообщили о взрыве.

"Мощно что-то "гремело" со стороны Приазовья. Что именно — выясняем", — добавил он.

Пост Федорова. Фото: скриншот

Напомним, оккупанты продолжают переправлять военную технику через Мелитополь. За последнее время из Крыма на Запорожское направление переправили пушки, танки, БМП.

Также мы писали, что на Мелитопольском направлении национальные гвардейцы Украины в составе Сил обороны успешно продвигаются. Бойцы смогли пройти вдоль фронтовой линии на 1,5 км и укрепить свои позиции.