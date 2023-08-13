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У Мелітополі пролунали вибухи, — Федоров

13 серпня 2023 16:31
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
У Мелітополі пролунали вибухи, — Федоров
Мер Мелітополя Іван Федоров. Фото: "Укрінформ"
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Сьогодні, 13 серпня, у тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області пролунали вибухи. Подробиці наразі невідомі.

Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров.

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За словами Федорова, на Мелітопольщині щось відбувається. Мешканці міста повідомили про вибух.

"Потужно щось "гриміло" з боку Приазов'я. Що саме — з'ясовуємо", — додав він.

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Допис Федорова. Фото: скриншот

Нагадаємо, окупанти продовжують переправляти військову техніку через Мелітополь. За останній час з Криму на Запорізький напрямок переправили гармати, танки, БМП. 

Також ми писали, що на Мелітопольському напрямку національні гвардійці України у складі Сил оборони успішно просуваються. Бійці змогли пройти вздовж фронтової лінії на 1,5 км та зміцнити свої позиції.

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