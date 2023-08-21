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В Мелитополе враг усиливает охрану на блокпостах: что происходит

21 августа 2023 06:19
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
В Мелитополе враг усиливает охрану на блокпостах: что происходит
Российский оккупант на улице Мелитополя. Фото: Слово и Дело
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

В Мелитополе и районе на блокпостах захватчики ужесточили проверки. В частности, проверяют телефоны на предмет подозрительных номеров и украинских рингтонов.

Об этом сообщил городской голова Мелитополя Иван Федоров.

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Оккупанты усиливают проверки

"На Мелитопольском районе оккупанты еще больше "замыкают круг" и усиливают контроль. Мелитопольцы сообщают об очередных проверках на всех блокпостах города и района. Не исключаю, что одной из причин может быть и утреннее событие — взлом проукраинского ресурса, из которого в том числе жители ТОТ могли получить информацию", — написал он.

Федоров добавил, что по информации жителей, оккупанты проверяют тщательно телефоны, машины и паспорта. Он призвал людей быть максимально бдительными.

Напомним, кафиры продолжают переправлять военную технику через Мелитополь. За последнее время из Крыма в Запорожское направление переправили пушки, танки, БМП.

Также мы писали, что на Мелитопольском направлении национальные гвардейцы Украины в составе сил обороны успешно продвигаются. Бойцы смогли пройти вдоль фронтовой линии на 1,5 км и укрепить свои позиции.

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