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В сети показали, как бойцы ВСУ уничтожают бронетехнику оккупантов

26 августа 2023 18:50
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
В сети показали, как бойцы ВСУ уничтожают бронетехнику оккупантов
Уничтожение бронированной техники оккупантов. Фото: скриншот
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Вооруженные силы продолжают противостоять российским захватчикам. Так, в сети появилось видео того, как бойцы ВСУ красиво подбивают бронированную технику оккупантов.

Об этом сообщает СтратКом ВСУ.

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В сообщении указывается, что меткий выстрел сделали бойцы 68-ой отдельной егерской бригады имени Олексы Довбуша.

"Бронетехника оккупантов горит благодаря точному огневому поражению от бойцов 68-й отдельной егерской бригады им. Олексы Довбуша", — говорится в сообщении.

На указанном видео видно, как посреди дороги едет военная техника оккупантов. Далее следует задымление и столбы густого серого дыма.

Напомним, что 17 августа украинские военные уничтожили вертолет российских оккупантов Ка-52. Приземлить его удалось на Бахмутском направлении.

Также мы сообщали, что украинские военные 3-го полка Сил спецопераций ВСУ обнаружили и успешно уничтожили тяжелую артиллерию оккупантов. Это произошло на Бахмутском направлении.

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