Воины ВСУ уничтожили вражеские бомбардировщики Ту-22М3, — СМИ

Бомбардировщик Ту-22М3. Фото: росСМИ

Воины Вооруженных сил Украины атаковали аэродромы "Сольцы" и "Шайковка". В ходе нападений два стратегических бомбардировщика Ту-22М3 были полностью разрушены, а еще два получили небольшие повреждения.

Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на источники в разведке.

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Источник сообщает, что атака на аэродромы была осуществлена с использованием дронов из Российской Федерации.

"Два Ту-22М3 были полностью уничтожены, а два других получили легкие повреждения", — говорится в сообщении.

Сообщение "Украинской правды". Фото: скриншот

Напомним, что 17 августа, украинские военные уничтожили вертолет российских оккупантов Ка-52. Приземлить его удалось на Бахмутском направлении.

Также мы сообщали, что украинские военные 3-го полка Сил спецопераций ВСУ обнаружили и успешно уничтожили тяжелую артиллерию оккупантов. Это произошло на Бахмутском направлении.