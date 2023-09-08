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В сети показали момент прилета по Кривому Рогу

8 сентября 2023 19:57
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
В сети показали момент прилета по Кривому Рогу
Момент ракетного удара по Кривому Рогу. Фото: скриншот
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

В пятницу, 8 сентября, российские оккупанты нанесли ракетный удар по административному зданию в Кривом Роге. При этом в сети показали момент прилета российской ракеты.

Об этом сообщает Днепр Оперативный.

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Момент прилета по Кривому Рогу

На указанном видео видно, что на улице тихо и спокойно. Вдруг раздается сильный взрыв и начинает подниматься густой дым над зданиями.

Что известно про пострадавших

В ГОСЧС Украины сообщили, что на момент 18:30 погиб один мужчина. Еще 73 человека получили ранения, им оказывается медицинская помощь.

Напомним, что 8 сентября в Кривом Роге раздался мощный взрыв. Вражеская ракета попала в административное здание. В результате погиб один человек.

После прилета российской ракеты по Кривому Рогу сотрудники полиции принимали активное участие в реакции на чрезвычайную ситуацию. При этом патрульные опубликовали первые минуты после ракетного удара.

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