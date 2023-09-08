В сети показали момент прилета по Кривому Рогу
В пятницу, 8 сентября, российские оккупанты нанесли ракетный удар по административному зданию в Кривом Роге. При этом в сети показали момент прилета российской ракеты.
Об этом сообщает Днепр Оперативный.
Момент прилета по Кривому Рогу
На указанном видео видно, что на улице тихо и спокойно. Вдруг раздается сильный взрыв и начинает подниматься густой дым над зданиями.
Что известно про пострадавших
В ГОСЧС Украины сообщили, что на момент 18:30 погиб один мужчина. Еще 73 человека получили ранения, им оказывается медицинская помощь.
Напомним, что 8 сентября в Кривом Роге раздался мощный взрыв. Вражеская ракета попала в административное здание. В результате погиб один человек.
После прилета российской ракеты по Кривому Рогу сотрудники полиции принимали активное участие в реакции на чрезвычайную ситуацию. При этом патрульные опубликовали первые минуты после ракетного удара.