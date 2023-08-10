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В сети показали момент прилета вражеской ракеты по Запорожью

10 августа 2023 21:08
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
В сети показали момент прилета вражеской ракеты по Запорожью
Последствия обстрела Запорожья. Фото: Юрий Малашко
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

В четверг, 10 августа российские террористы снова обстреляли Запорожье. Очевидцы показали момент прилета вражеской ракеты по городу.

Соответствующее видео появилось в местных Telegram-каналах.

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Момент прилета ракеты

В соцсетях сообщают, что на видео показан парк в Запорожье и момент прилета по гражданскому объекту.

На указанном видео мы видим, как раздается громкий взрыв, люди начинаются истерически кричать и убегать. На заднем фоне появляется огромное пламя.

Напомним, что в четверг, 10 августа, российские оккупанты жестоко обстреляли Запорожье. Власти города показали последствия вражеской атаки.

Тем временем появилась реакция Президента Украины Владимира Зеленского, город постоянно страдает от вражеских обстрелов.

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