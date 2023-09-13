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В сети показали поврежденный корабль в Крыму после ночной атаки

13 сентября 2023 14:42
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В сети показали поврежденный корабль в Крыму после ночной атаки
Поврежденный корабль в Крыму. Фото: t.me/Crimeanwind
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

В сети показали поврежденный корабль во временно оккупированном Севастополе после ночной атаки. На фото можно увидеть дым после взрывов, а также спасателей, которые тушили пожар.

Фото опубликовал местный Telegram-канал.

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Поврежденный корабль в Севастополе

На фото видно поврежденный российский корабль, который находился в Крыму во время ночной атаки судоремонтного завода в Севастополе.

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Поврежденный корабль в Крыму. Фото: t.me/Crimeanwind
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Поврежденный корабль в Крыму. Фото: t.me/Crimeanwind

Напомним, в ночь на 13 сентября во временно оккупированном Севастополе на судоремонтном заводе прозвучала серия взрывов. В Минобороны РФ заявили об атаке ВСУ, из-за которой два человека погибли, а еще 26 — пострадали.

Также мы писали, что по версии OSInt-исследователя Андерсона, был поврежден большой десантный корабль "Ропуча" и подлодка KILO, однако российские паблики сообщают, что это дизельно-электрическая подводная лодка "Ростов-на-Дону" и большой десантный корабль "Минск".

Добавим, в ГУР подтвердили повреждение крупного российского десантного корабля и подлодки ВМС РФ в результате ночной атаки судоремонтного завода в Севастополе. Подлежат ли они ремонту, пока неизвестно.

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