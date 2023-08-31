В сети показали спутниковые снимки уничтоженных самолетов на аэродроме в Пскове

Самолеты на аэродроме в Пскове после атаки БпЛА. Фото: twitter.com/MT_Anderson

В сети показали спутниковые снимки уничтоженных российских самолетов Ил-76 на аэродроме в Пскове после атаки беспилотников во вторник, 29 августа.

Фото опубликовал OSINT-аналитик MT Anderson.

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На спутниковых снимках отчетливо видны по меньшей мере два сгоревших Ил-76. После атаки беспилотников повреждения получили еще несколько самолетов.

"На снимках, сделанных утром 30 августа, видны повреждения двух самолетов Ил-76, но облачность мешает разглядеть остальные", — отметил OSINT-аналитик.

Уничтоженные самолеты в Пскове. Фото: twitter.com/MT_Anderson

Уничтоженные самолеты в Пскове. Фото: twitter.com/MT_Anderson

Уничтоженные самолеты в Пскове. Фото: twitter.com/MT_Anderson

Напомним, вечером 29 августа в российском Пскове раздалась серия мощных взрывов в аэропорту "Кресты". В экстренных службах РФ сообщили, что как минимум четыре самолета Ил-76 были повреждены в результате атаки БпЛА.

Также мы писали, у путинского пропагандиста Соловьева случилась истерика из-за атаки на Псков. Он уверен, что это дело рук НАТО, и призвал уничтожить страны Балтии.

Добавим, Россия производит менее 10 самолетов Ил-76 в год, поэтому потери на аэродроме в Пскове для них очень существенны. Отсутствие такого количества самолетов свидетельствует о том, что больше батальона персонала РФ не сможет перекинуть в тот или иной регион.