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В сети распространяют видео роя дронов, летящего на Москву

18 августа 2023 12:17
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
В сети распространяют видео роя дронов, летящего на Москву
Дрон, который, вероятно, летит на Москву. Фото: скриншот из видео российских телеграм-каналов
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

В сети сообщается о группе БпЛА, которая, вероятно, летит на Москву. Их заметили в городе Серпухов, расположенном в Подмосковье.

Об этом сообщают РосСМИ.

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Взрывы в Москве

Сегодня, 18 августа, ночью в Москве раздались взрывы. В России заявили об атаке беспилотника и показали момент "прилета".

Отмечается, что российские СМИ уже публикуют последствия взрыва в столице РФ. На место происшествия сразу прибыли экстренные службы. Россияне утверждают, что беспилотник удалось сбить.

Напомним, ранее в Москве в районе Карамишевской набережной взорвался беспилотник. Он летел со стороны Истринского района Подмосковья.

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