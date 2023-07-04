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В сети появились первые кадры с места обстрела Херсона: видео

4 июля 2023 11:36
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
В сети появились первые кадры с места обстрела Херсона: видео
Последствия утренних обстрелов Херсона. Фото: скриншот с видео
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

В сети появились первые кадры зверских обстрелов Херсона. Оккупанты прицельно били по жилым домам.

Соответствующее видео опубликовала Херсонская областная военная администрация.

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Обстрел Херсона 4 июля

"Около 6 утра оккупанты покрыли огнем из артиллерии жилой квартал города. Террористы прицельно били по жилым домам", — говорится в сообщении.

Из-за вражеского удара смертельные ранения получили мужчина и женщина. Данные о раненых еще уточняются.

По данному факту прокуратура Херсонской области начала досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенных с умышленным убийством.

Напомним, 3 июля российские оккупанты нанесли удар по Сумам с помощью дронов-камикадзе. В результате попадания была разрушена часть жилой многоэтажки в центре города, погибли три человека.

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