У мережі з'явились перші кадри з місця обстрілу Херсона: відео
У мережі з'явились перші кадри звірського обстрілу Херсона. Окупанти прицільно били по житлових будинках.
Відповідне відео опублікувала Херсонська обласна військова адміністрація.
Обстріл Херсона 4 липня
"Близько 6 ранку окупанти вкрили вогнем з артилерії житловий квартал міста. Терористи прицільно били по житлових будинках", — йдеться у повідомленні.
Через ворожий удар смертельні поранення отримали чоловік і жінка. Дані щодо поранених ще уточнюються.
За даним фактом прокуратура Херсонщини розпочала досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством.
Нагадаємо, 3 липня російські окупанти завдали удару по Сумах за допомогою дронів-камікадзе. Внаслідок влучення було зруйновано частину житлової багатоповерхівки у центрі міста, загинули троє людей.