Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow У мережі з'явились перші кадри з місця обстрілу Херсона: відео arrow

У мережі з'явились перші кадри з місця обстрілу Херсона: відео

4 липня 2023 11:36
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
У мережі з'явились перші кадри з місця обстрілу Херсона: відео
Наслідки ранкового обстрілу Херсона. Фото: скріншот з відео
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

У мережі з'явились перші кадри звірського обстрілу Херсона. Окупанти прицільно били по житлових будинках.

Відповідне відео опублікувала Херсонська обласна військова адміністрація

Читайте також:

Обстріл Херсона 4 липня

"Близько 6 ранку окупанти вкрили вогнем з артилерії житловий квартал міста. Терористи прицільно били по житлових будинках", — йдеться у повідомленні.

Через ворожий удар смертельні поранення отримали чоловік і жінка. Дані щодо поранених ще уточнюються.

За даним фактом прокуратура Херсонщини розпочала досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством.

Нагадаємо, 3 липня російські окупанти завдали удару по Сумах за допомогою дронів-камікадзе. Внаслідок влучення було зруйновано частину житлової багатоповерхівки у центрі міста, загинули троє людей. 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

01:38 Мобілізація в Україні: яка область лідирує за кількістю ухилянтів

06:08 Співробітники ТЦК відбирають телефони та особисті речі: як діяти українцям

08:07 Зарплата у 16 тис. грн: українцям запропонують нову професію

06:23 Підвищення пенсій з 1 липня: які суми отримають українці

06:40Брухт кольорових металів: скільки коштує 1 кг міді по регіонах України

None

Новий випуск спецпроєкту "Герої в тилу": історії порятунку тварин

05:35 Обмежено придатних мобілізуватимуть, але є важлива умова: що варто знати

Новина з відео

03:24 Сержант Маркус відповів на жорстке відео Бутусова з військовими

09:51 Мудрик продовжить кар'єру у топклубі: готують трансфер

Новина з відео

15:55 Мобілізований Козловський з автоматом в руках записав перше відео в ЗСУ

Оновлено

20:29 Молитва "Вірую": значення, правила читання, текст, відео

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз