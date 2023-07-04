У мережі з'явились перші кадри з місця обстрілу Херсона: відео

Наслідки ранкового обстрілу Херсона. Фото: скріншот з відео

У мережі з'явились перші кадри звірського обстрілу Херсона. Окупанти прицільно били по житлових будинках.

Відповідне відео опублікувала Херсонська обласна військова адміністрація.

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"Близько 6 ранку окупанти вкрили вогнем з артилерії житловий квартал міста. Терористи прицільно били по житлових будинках", — йдеться у повідомленні.

Через ворожий удар смертельні поранення отримали чоловік і жінка. Дані щодо поранених ще уточнюються.

За даним фактом прокуратура Херсонщини розпочала досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством.

Нагадаємо, 3 липня російські окупанти завдали удару по Сумах за допомогою дронів-камікадзе. Внаслідок влучення було зруйновано частину житлової багатоповерхівки у центрі міста, загинули троє людей.