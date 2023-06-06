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В сети появились спутниковые снимки повреждений после взрыва Каховской ГЭС

6 июня 2023 08:20
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко
В сети появились спутниковые снимки повреждений после взрыва Каховской ГЭС
Повреждение Каховской ГЭС после подрыва – спутниковые снимки. Фото: Maxar
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко

Во вторник, 6 июня, утром кафиры совершили очередной террористический акт — взорвали Каховскую ГЭС. В результате Херсонщина осталась под угрозой подтоплений. По сети начали распространяться спутниковые снимки, как выглядит поврежденная Каховская ГЭС после подрыва российскими оккупантами.

Об этом сообщает компания Maxar.

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Как выглядит подрыв Каховской ГЭС с высоты спутника

После российской очередной террористической атаки — подрыва Каховской ГЭС — на снимке отчетливо видно, что водохранилище мелеет, вода растекается в разные стороны.

Угроза подтоплений населённых пунктов очень высока.

Повреждение Каховской ГЭС после подрыва – спутниковые снимки. Фото: Maxar
Повреждение Каховской ГЭС после подрыва – спутниковые снимки. Фото: Maxar

Напомним, ранее мы писали, что Каховское водохранилище стремительно мелеет после подрыва россиянами Каховской ГЭС . Очевидцы подтверждают, что никаких прилетов по территории станции не было. Российские оккупанты взорвали дамбу Каховской гидроэлектростанции. Это чревато подтоплением ряда территорий ниже по течению Днепра.

Добавим, российские военные преступники совершили подрыв Каховской гидроэлектростанции в нескольких километрах от временно оккупированного города Новая Каховка Херсонщины.

Глава Херсонской ОВА Александр Прокудин заявил в 6:45 утра, что в Херсоне критический уровень воды ожидается ориентировочно через пять часов — и попросил жителей территорий, которые, вероятно, будут затоплены, собрать документы и вещи и ждать эвакуационных автобусов.

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